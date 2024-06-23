قرار جمهوري بالموافقة على تعديل اتفاقية مساعدة التعليم الأساسي مع USAID

جدة - نرمين السيد - الصفوف الابتدائية أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا رقم 52 لسنة 2024 بالموافقة على التعديل السابع لاتفاقية مساعدة التعليم الأساسي، المرحلة الثانية بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.



وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته المنعقدة في 19 مارس الماضي. نشر القرار في الجريدة الرسمية.

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