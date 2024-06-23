نائب رئيس بوليفيا يبدي رغبة بلاده في تطوير علاقاتها مع مصر

التقى السفير حاتم النشار، مع نائب رئيس بوليفيا "ديفيد تشوكيوانكا"، في إطار متابعة العلاقات المصرية – البوليفية وفتح قنوات اتصال مباشرة مع دوائر صنع القرار.





وتناول الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية على الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية، مع الدعوة إلى الاستفادة من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لدعم الاستثمار والنفاذ إلى الأسواق العالمية نظرا لقربها من الدول العربية وأوروبا وآسيا وأفريقيا.

وناقش الجانبان الفرص المتاحة أمام القطاع السياحي وطرحا معا عددا من المبادرات، مع استعراض ما يمكن أن يحققه التعاون بين البلدين من استفادة في زيادة الحركة السياحية وتنمية العلاقات التاريخية بين الشعبين، إضافة إلى التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات في هذا القطاع الحيوي.

كما جرى التطرق لعدد من الفعاليات الثقافية والسياحية المتنوعة التي جرى تنظيمها مؤخرا وبشكل مشترك بين السفارة المصرية والجهات البوليفية، اعتمادا على القوة الناعمة ورغبة في نقـل ما تتميز به كلتا الدولتين من ثقافة فريدة وحضارة قديمة.

ومن ناحيته، استذكر نائب رئيس بوليفيا، زيارته الرسمية إلى مصر عندما كان وزيرا لخارجية بلاده، وأبرز إعجابه الشديد بالتاريخ والحضارة المصرية، موضحا أن بوليفيا تتطلع إلى تطوير علاقاتها مع مصر، وداعيا في الوقت نفسه إلى أهمية العمل المشترك من أجل تعزيز التعاون جنوب – جنوب وتفعيل مبادئ وأصول الثقافات القديمة في سبيل بناء السلام والوئام والتوازن بين الشعوب.

وجرى توجيه الدعوة لنائب رئيس بوليفيا لزيارة مصر لمتابعة أجندة العلاقات بين البلدين.