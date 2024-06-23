الري: 96.57 % نسبة حسم الشكاوى في آخر 3 سنوات

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريراً من المهندسة إيمان عبد العزيز، رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بشأن متابعة موقف منظومة الشكاوى بالوزارة.





وصرح الدكتور سويلم بأن الوزارة تبذل مجهودات كبيرة لخدمة المنتفعين وتطوير المنظومة المائية بما ينعكس على تقليل أعداد الشكاوى خاصة خلال فترة أقصى الاحتياجات التى تشهد زيادة فى الطلب على المياه، وأنه حال تلقى أى شكاوى فإن أجهزة الوزارة تتعامل معها بشكل فورى وفعال لحسم هذه الشكاوى طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة فى إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة، وكذا على مستوى منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء.

وأضاف أن مؤشر إنجاز الشكاوي بوزارة الموارد المائية والري بمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أوضح أن نسبة حسم الشكاوى خلال الفترة من يناير 2021 حتى نهاية شهر مايو 2024 بلغت 96.57%، وانتهت الوزارة من بحث ودراسة 1282 شكوى وطلبا واستغاثة خلال شهر مايو 2024.

ووجهت الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والري الأجهزة المختصة بمحافظة الإسكندرية بسرعة اتخاذ اللازم حيال الشكوى التي وردت من منظومة الشكاوي الحكومية بشأن التضرر من ضعف مياه الرى بفرع 1 الشهداء الآخذ من فرع (2) أيسر البستان بقرية الشهداء بوادي النطرون، حيث قامت الإدارة العامة لرى النصر بالمعاينة على الطبيعة بعد التواصل مع الشاكي، وتم رى الأرض وحسم الشكوى في حينه.

وفي محافظة القليوبية، وجهت أجهزة الصرف المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية تشير لتضرر أهالي قرية سندنهور من تراكم المخلفات بمصرف طحلة، حيث تمت المعاينة بمعرفة الإدارة العامة لصرف القليوبية، وتطهير المصرف ومناسيب المياه به في الحدود الآمنة.

وفي محافظة الدقهلية، وجهت أجهزة مصلحة الرى المعنية بالمحافظه بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية تشير للتضرر من نقص مياه الرى بترعة سعيدة الآخذة من ترعة الشرقاوية، حيث قامت الإدارة العامة لري شرق الدقهلية بالمعاينة على الطبيعة وتوفير المياه بالدرجه الكافية لرى جميع الزراعات علي طول الترعة وطبقا لجدول المناوبات المعتمد من قبل الإدارة.

وفي محافظة الشرقية، وجهت أجهزه الصرف المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية بطلب صيانة الصرف المغطي مجمع رقم 26 على مصرف صان القبلي، حيث تمت المعاينة بمعرفة الإدارة العامة لصرف شمال الشرقية وعمل الصيانة اللازمة للمجمع ذاتيا بمعدات هيئة الصرف، وأصبح المجمع يعمل بحالة جيدة.