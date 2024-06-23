السفير المصري لدى بوليفيا يلتقي مع نائب رئيس الجمهورية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 يونيو 2024 10:28 صباحاً - في إطار متابعة العلاقات المصرية – البوليفية وفتح قنوات اتصال مباشرة مع دوائر صنع القرار، التقى السفير/ حاتم النشار مع نائب رئيس بوليفيا "ديفيد تشوكيوانكا"، حيث تناول الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية على الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية، مع الدعوة إلى الاستفادة من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لدعم الاستثمار والنفاذ إلى الأسواق العالمية نظراً لقربها من الدول العربية وأوروبا وآسيا وأفريقيا.

ناقش الجانبان الفرص المتاحة أمام القطاع السياحي وطرحا معاً عدداً من المبادرات، مع استعراض ما يمكن أن يحققه التعاون بين البلدين من استفادة في زيادة الحركة السياحية وتنمية العلاقات التاريخية بين الشعبين، إضافةً إلى التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات في هذا القطاع الحيوي، كما تم التطرق لعدد من الفعاليات الثقافية والسياحية المتنوعة التي تم تنظيمها مؤخراً وبشكل مشترك بين السفارة المصرية والجهات البوليفية، وذلك اعتماداً على القوة الناعمة ورغبةً في نقـل ما تتميز به كلتا الدولتين من ثقافة فريدة وحضارة قديمة.

من جانبه، استذكر نائب رئيس بوليفيا زيارته الرسمية إلى مصر عندما كان وزيراً لخارجية بلاده، وأبرز اعجابه الشديد بالتاريخ والحضارة المصرية، موضحاً أن بوليفيا تتطلع إلى تطوير علاقاتها مع مصر، وداعياً في الوقت نفسه إلى أهمية العمل المشترك من أجل تعزيز التعاون جنوب – جنوب وتفعيل مبادئ وأصول الثقافات القديمة في سبيل بناء السلام والوئام والتوازن بين الشعوب.

هذا، وتم توجيه الدعوة لنائب رئيس بوليفيا لزيارة مصر لمتابعة أجندة العلاقات بين البلدين.