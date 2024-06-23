الزمالك يعقد جلسة طارئة اليوم لمناقشة أزمة مباراة القمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 23 يونيو 2024 10:29 صباحاً - يعقد مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب جلسة طارئة اليوم الأحد، لمناقشة أزمة خوض مباراة القمة، المقرر لها الثلاثاء أمام الأهلى في الجولة السابعة والعشرون من بطولة الدورى.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة الموقف النهائي للزمالك، بشأن خوض المباراة من عدمه، في ظل تمسك الأبيض بعدم خوض أي مباراة بالدور الثانى من الدورى، إلا بعد خوض المباريات المؤجلة من الدور الأول بالبطولة.

تأتى الجلسة الطارئة بعد الاجتماع الذى عقده مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة، مع مجلس الزمالك في محاولة لإيجاد حل للأزمة التي نشبت خلال الأيام الماضية فى ظل تمسك الزمالك بموقفه من عدم لعب أى مباراة إلا بعد انتهاء جميع الفرق من مواجهات الدور الأول.

ومن المنتظر أن يعلن الزمالك الموقف النهائي سواء بخوض القمة من عدمه، عقب الاجتماع الطارئ اليوم.