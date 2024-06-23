«العامة للاستعلامات» تطلق مجموعة من الأنشطة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

جدة - نرمين السيد - أصدر الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، توجيهاته إلى قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة للقيام بأنشطة إعلامية ومجتمعية في المراكز والمجمعات الإعلامية التابعة لها في جميع محافظات الجمهورية.





يأتي ذلك بمناسبة ذكرى مرور "11" عاما على الثورة الشعبية في 30 يونيو 2013، والاستفادة من هذه المناسبة من أجل نشر الوعي، وتعزيز قيم الانتماء للوطن، وتماسك كل فئات الشعب في مواجهة ما تواجهه بلادنا من تحديات، والتذكير بقدرة مصر قيادة وشعبا على مواجهة جميع الصعوبات عندما تتحد إرادة الأمة على هدف وطني يشمل الجميع.

من جانبه، قال الدكتور أحمد يحيى مجلي رئيس قطاع الإعلام الداخلي بهيئة الاستعلامات، في تصريح، إن الاستعدادات قد اكتملت لتنفيذ عشرات من الأنشطة في "27" محافظة في أنحاء مصر، على نحو يتيح الفرصة لكل فئات المجتمع للمشاركة فيها، من كل الأعمار والمستويات التعليمية والاجتماعية.

وأضاف أن هذه الأنشطة تشمل إلقاء محاضرات، وعقد ندوات ومؤتمرات، وورش عمل، وتنظيم مسابقات، وعرض أفلام تسجيلية وفقرات فنية متنوعة ومواد فيلمية لتذكير الأجيال الجديدة بمغزى وأبعاد ثورة "30" يونيو التي أنقذت مصر من براثن فئة ضالة حاولت السيطرة على مقدرات الوطن والعبث بهويته الوطنية الراسخة عبر التاريخ، بالإضافة إلى منح جوائز وشهادات تقدير لأصحاب الجهود المتميزة في خدمة المجتمعات المحلية بالمحافظات.

وأوضح رئيس قطاع الإعلام الداخلي بهيئة الاستعلامات أن هذه الأنشطة سيشارك فيها أساتذة الجامعات وشخصيات أكاديمية، ورموز المجتمعات المحلية في جميع المحافظات، كما تتم بالتعاون والمشاركة المباشرة من جانب الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة في كل محافظة.