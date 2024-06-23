أونروا: 69% من المبانى المدرسية تأوى نازحون فى غزة تعرضت للقصف

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 23 يونيو 2024 11:30 صباحاً - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل عن "أونروا" أن 69% من المبانى المدرسية التى كان يأوى إليها نازحون فىغزة تعرضت للقصف أو تضررت بشكل مباشر.

وأكدت أونروا، ضرورة وقف التجاهل الصارخ للقانون الإنسانى فى الحرب الجارية بقطاع غزة.

كما دعت "أونروا" إلى ضرورة تنفيذ وقف فورى لإطلاق النار بقطاع غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلى عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، فى ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.