نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طقس شديد الحرارة يضرب مصر: توقعات وتحذيرات من الأرصاد الجوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال اليومين القادمين.

من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على معظم المناطق، ويكون حارًا على السواحل الشمالية، ومائلًا للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون معتدلًا على السواحل الشمالية.

تحذيرات الأرصاد الجوية

في بيان عاجل، حذرت الأرصاد الجوية من الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة، نظرًا لتأثير منخفض الهند الموسمي الذي يتسبب في استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

كما أوضحت الهيئة أن هناك نشاطًا للرياح على أغلب المناطق على فترات متقطعة.

حالة الطقس في الأيام المقبلة

من المتوقع أن يستمر الطقس شديد الحرارة نهارًا على معظم الأنحاء، بينما يكون حارًا على السواحل الشمالية، ومائلًا للحرارة ليلًا على أغلب المناطق، ومعتدلًا على السواحل الشمالية.

اضطراب البحر المتوسط

أشارت هيئة الأرصاد إلى اضطراب البحر المتوسط على بعض شواطئ مرسى مطروح، حيث تتراوح سرعة الرياح من 30 إلى 40 كم/س، ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

| المنطقة | العظمى | الصغرى |

|---------------------|--------|--------|

| القاهرة والوجه البحري | 39 | 27 |

| السواحل الشمالية | 33 | 24 |

| جنوب سيناء | 42 | 31 |

| شمال الصعيد | 41 | 26 |

| جنوب الصعيد | 45 | 31 |

تأتي هذه التوقعات والتحذيرات من الأرصاد الجوية في إطار التحضير لمواجهة الموجة الحارة القادمة والتوعية بأهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب تأثيرات الحرارة العالية.