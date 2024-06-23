نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات الطقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة وتحذيرات من الرطوبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من عودة ارتفاع درجات الحرارة بدءًا من اليوم الأحد 23 يونيو 2024، حيث من المتوقع أن تستمر هذه الموجة الحرارية طوال الأسبوع.

يأتي هذا الارتفاع في درجات الحرارة بالتزامن مع الأسبوع الثالث من شهر بؤونة.

توقعات الطقس اليوم

نهارًا:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد: طقس شديد الحرارة.

- السواحل الشمالية: طقس حار.

ليلًا:

- أغلب الأنحاء: طقس مائل للحرارة.

- السواحل الشمالية: طقس معتدل.

الظواهر الجوية المتوقعة

نشاط الرياح:

من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وخاصة على المناطق المكشوفة، على فترات متقطعة.

حالة البحرين

البحر المتوسط:

- حالة البحر معتدلة.

- ارتفاع الموج يتراوح من 1.5 متر إلى مترين.

- اتجاه الرياح: شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

البحر الأحمر:

- حالة البحر معتدلة.

- ارتفاع الموج يتراوح من 1.5 متر إلى مترين.

- اتجاه الرياح: شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

- **القاهرة**: 39° / 27°

- **6 أكتوبر**: 39° / 27°

- **بنها**: 38° / 26°

- **دمنهور**: 36° / 24°

- **وادي النطرون**: 37° / 26°

- **كفر الشيخ**: 37° / 25°

- **المنصورة**: 38° / 26°

- **الزقازيق**: 38° / 26°

- **شبين الكوم**: 38° / 26°

- **طنطا**: 37° / 24°

- **دمياط**: 33° / 23°

- **بورسعيد**: 33° / 25°

- **الإسماعيلية**: 40° / 25°

- **السويس**: 39° / 24°

- **العريش**: 35°

احرصوا على اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع الطقس الحار، وتجنب التعرض المباشر للشمس لفترات طويلة، خصوصًا خلال ساعات الظهيرة.