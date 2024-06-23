باليوم العالمي للخدمة العامة.. السيسي يوجه التحية للعاملين بالجهاز الإداري

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية والتقدير لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة.





وكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأحد: "في اليوم العالمي للخدمة العامة، أتقدم بالتحية والتقدير لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ولكل من يؤدي مهام وظيفته بالشرف والجدية والإخلاص".

وتابع: "أدعوهم لتجديد العزم على خدمة وطننا العزيز ومواطني مصر الكرام، مؤكدا دعمي لجهود التطوير الشامل للجهاز الإداري للدولة، على مستوى كفاءة الموارد البشرية والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، كأحد أهم سبل الدولة المصرية لبناء نهضتها وتحقيق التنمية الشاملة، كل عام وأنتم بخير".