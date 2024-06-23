الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ 282 ألف و442 مواطن بمعهد السمع والكلام

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 يونيو 2024 12:31 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية لـ 282 ألفا و442 مواطنا، من خلال المعهد القومي للسمع والكلام، التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وذلك في الفترة من بداية شهر يناير وحتى 31 مايو من العام الجاري.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الخدمات الطبية التي قدمها المعهد، شملت خدمات العيادات الخارجية، التي استقبل 250 ألفا و776 حالة، بالإضافة إلى 5 آلاف حالة تلقت الخدمة الطبية والعلاجية بالأقسام الداخلية للمعهد.

ولفت «عبدالغفار» إلى سحب 8 آلاف و675 عينة وتحليلها بقسم المعامل الطبية في المعهد، مضيفا أن قسم الأشعة أجرى 9 آلاف و181 أشعة، تنوعت ما بين (تشخيصية عادية، وموجات فوق صوتية)، بالإضافة إلى تقديم الخدمة الطبية لـ 8 آلاف و 65 حالة في قسم المناظير.

وأكد الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أهمية المعهد القومي للسمع والكلام، باعتباره مركز الإحالة الرئيسي الذي يقوم باستقبال الأطفال ضمن مبادرة فخامة رئيس الجمهورية، للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، لاستكمال علاجهم والحصول على كافة سبل الرعاية الصحية، مشيرا إلى أن المعهد يتبع أساليب علاجية عالمية في كافة التخصصات الطبية، مع العمل الدائم على تحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المُقدمة للمواطنين، من خلال برامج تدريبية تستهدف رفع كفاءة الأطباء وفرق التمريض.

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد مصطفى مدير معهد السمع والكلام، إلى أن المعهد يعمل بسعة 24 سريرا، تشمل أسرة (الداخلي، العناية المركزة والمتوسطة، العمليات الجراحية)، موضحًا أن المعهد أجرى في المدة المشار إليها، أكثر من 745 عملية جراحية، مؤكدا حرصا المعهد على إجراء كافة الفحوصات الطبية والمعملية للمرضى قبل عمليات زراعة القوقعة للاطمئنان على حالتهم الصحية.