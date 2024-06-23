في اليوم العالمي للخدمة العامة.. الرئيس السيسي: أتقدم بالتحية والتقدير لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 23 يونيو 2024 12:32 مساءً - كتب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع الفيسبوك: "في اليوم العالمي للخدمة العامة، أتقدم بالتحية والتقدير لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ولكل من يؤدي مهام وظيفته بالشرف والجدية والإخلاص، وأدعوهم لتجديد العزم على خدمة وطننا العزيز ومواطني مصر الكرام، مؤكداً دعمي لجهود التطوير الشامل للجهاز الإداري للدولة، على مستوى كفاءة الموارد البشرية والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، كأحد أهم سبل الدولة المصرية لبناء نهضتها وتحقيق التنمية الشاملة. كل عام وأنتم بخير".



