نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- دعوة لفتح تحقيق بشأن امتحاو اللغة العربية للثانوية العامة ٢٠٢٤ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ناقشت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، في طلب مناقشة تقدمت به لرئيس المجلس، ضرورة فتح تحقيق موسع مع المسؤولين عن وضع امتحانات الثانوية العامة.

أوضحت النائبة أن عدة شكاوي وصلت إليها من أولياء الأمور بسبب التأخر في تسليم "البابل شيت" للطلاب، حيث تأخرت لمدة نصف ساعة عن الموعد الرسمي لبدء الامتحان، مما أدى إلى إحداث ربكة لدى الطلاب.

كما أشارت إلى صعوبة امتحان اللغة العربية واستفسارات كثيرة بشأن بعض الأسئلة غير المفهومة، بما في ذلك معنى كلمة "تتلظى".

المطالبات والخطوات المقترحة

تعقيبًا على ذلك، طالبت النائبة بعقد اجتماع طارئ قبل نهاية دور الانعقاد الحالي مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

يهدف الاجتماع إلى مناقشة الأليات المتبعة في وضع امتحانات الثانوية العامة، بالإضافة إلى شرح النظام الجديد المعلن عنه قبل عيد الأضحى المبارك.