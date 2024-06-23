يوم الأمم المتحدة للخدمة العامة.. قصة بدأت قبل 22 عاما (إنفوجراف)

يحتفل العالم اليوم الموافق 23 يونيو، بيوم الأمم المتحدة للخدمة العامة تقديرا وتكريما للأهمية الكبرى للخدمة العامة في المجتمعات.





ويهدف هذا اليوم الذي تنظمه الأمم المتحدة إلى تسليط الضوء على قيمة وأهمية الخدمة العامة في التنمية المجتمعية، والاعتراف بجهود الموظفين العموميين، بالإضافة إلى تشجيع الشباب على متابعة وظائف في القطاع العام.

وتعود أصول هذا الاحتفال إلى 20 ديسمبر 2002، عندما حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 23 يونيو يوماً للخدمة العامة عبر اعتمادها القرار 57/277.

ومن أجل تعزيز الوعي بأهمية هذا اليوم، أطلقت الأمم المتحدة برنامج جوائز يوم الأمم المتحدة للخدمة العامة في عام 2003، وتمت مراجعته في عام 2016 ليتماشى مع أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030.