حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 يونيو 2024 02:25 مساءً - بالتزامن مع حلول الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو، والتي كانت نقطة انطلاق وبناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستعرض وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أهم ما قدمته من خدمات ومحفزات للمصريين في الخارج، حيث كان أمام الوزارة تحد كبير للقيام بدورها في رعاية أبناء الوطن في الخارج وتقديم مختلف الخدمات والمحفزات التي يسعون إليها في ظل أزمات اقتصادية عالمية طاحنة، وهو ما دعاها للتفكير خارج الصندوق، وحصر كل طلبات المصريين في الخارج والتوصيات الصادرة عن مؤتمراتهم وتحويلها إلى مسارات بديلة، يتم بموجبها تقديم الخدمة التي يسعون للحصول عليها.

للاطلاع على ملف جهود وزارة الهجرة في تقديم خدمات ومحفزات للمصريين في الخارج بالكامل.. يمكنكم الضغط على الرابط التالي:

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