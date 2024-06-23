نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد تشغيل مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف بعد عيد الأضحى 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق عن المواعيد الجديدة لتشغيل الخطوط الثلاثة لشبكة مترو الأنفاق، إضافة إلى مواعيد القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد 23 يونيو 2024، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

جدول تشغيل مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف

يتضمن جدول التشغيل اليومي 1386 رحلة للخطوط الثلاثة للمترو و212 رحلة للقطار الكهربائي الخفيف (LRT)، موزعة على النحو التالي:

- الخط الأول للمترو: 452 رحلة يوميًا.

- الخط الثاني للمترو: 466 رحلة يوميًا.

- الخط الثالث للمترو: 468 رحلة يوميًا.

- القطار الكهربائي الخفيف (LRT): 212 رحلة يوميًا.

مواعيد تشغيل الخطوط

الخط الأول للمترو (المنيب – شبرا)

- قيام أول رحلة من المحطات الانتهائية الساعة 5:15 صباحًا.

الخط الثاني للمترو (حلوان – المرج الجديدة)

- قيام أول رحلة من المحطات الانتهائية الساعة 5:15 صباحًا.

الخط الثالث للمترو (عدلي منصور – جامعة القاهرة – محور روض الفرج)

- قيام أول رحلة من المحطات الانتهائية الساعة 5:15 صباحًا.

مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف (LRT)

محطة عدلي منصور



- أول رحلة الساعة 6:00 صباحًا.

- آخر رحلة إلى محطة الفنون والثقافة الساعة 9:30 مساءً.

- آخر رحلة إلى محطة بدر الساعة 10:30 مساءً.

محطة الفنون والثقافة



- أول رحلة الساعة 6:05 صباحًا.

- آخر رحلة الساعة 10:05 مساءً إلى محطة عدلي منصور.

- آخر رحلة الساعة 10:35 مساءً إلى محطة بدر.

محطة العبور الجديدة (المعرفة)



- أول رحلة الساعة 7:03 صباحًا.

- آخر رحلة الساعة 10:10 مساءً إلى محطة عدلي منصور.

- آخر رحلة الساعة 10:30 مساءً إلى محطة بدر.

محطة بدر



- أول رحلة الساعة 6:05 صباحًا إلى محطة الفنون والثقافة.

- أول رحلة الساعة 6:11 صباحًا إلى محطة عدلي منصور.

- آخر رحلة الساعة 10:56 مساءً إلى محطة الفنون والثقافة.

- آخر رحلة الساعة 10:54 مساءً إلى محطة عدلي منصور.

بهذه التعديلات، تسعى وزارة النقل لتوفير خدمات أفضل وأكثر انتظامًا للمواطنين، خصوصًا بعد انتهاء فترة العطلات.