نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة: ضبط 2423 قضية تموينية بإجمالي 205 طن مضبوطات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسئولى الأجهزة التنفيذية بتكثيف جهود الرقابة وضبط الأسواق لضمان سلامة السلع المتداولة والمعروضة للمواطنين.

واطلع المحافظ على تقرير مباحث التموين الخاص بنتائج عدد من الحملات التفتيشية لرصد المخالفات بأسواق المحافظة بالتعاون مع الأحياء والمراكز والمدن.

وأشار محافظ الجيزة ان الحملات أسفرت عن ضبط ٢٤٢٣ قضية تموينية بإجمالي مضبوطات بلغت ٢٠٥ طن لحوم وأسمدة و٤٢٦٤٦ وحدة مواد غذائية و٣٥٣٢ لتر زيت وسولار.

كما شملت المضبوطات ١٥٨٧ قضية بمجال المحال العامة لإدارة منشأة دون ترخيص وعدم حمل شهادة صحية وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأعلى من السعر الرسمى.

كما تضمنت المضبوطات ٨٧ قضية بمجال الغش التجارى والتدليس شملت ( سكر، سمن، زيت، ملبن، شوكولاتة، دقيق، سجائر، أرز، مكرونة، كبدة رنجة، فسيخ، خضروات مجففة، مرقة دجاج، ألوان صناعية، حلوى، عسل أسود، أسمنت، ألوان صناعية، خل).

بالإضافة إلى ٢٥ قضية بقطاع المخابز للإستيلاء على دقيق بلدى مدعم ونخالة وإنتاج خبز أقل من المواصفات وإدارة مخبز دون ترخيص و٦ قضايا للذبح خارج المجازر الحكومية وقضية للإستيلاء على أسمدة زراعية مدعمة وأخرى للإستيلاء على إسطوانات البوتاجاز وعلى الفور تم مصادرة المضبوطات وتحرير محاضر بالوقائع.