ننشر مواصفات وتوزيع درجات امتحان اللغة الألمانية ثانوية عامة 2024

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد عدد كبير من طلاب الثانوية العامة 2024 بشعبتيها العلمية والأدبية، لأداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية" الألمانية، الفرنساوي، الإيطالي، الإسباني"، المقرر عقدهم يوم السبت القادم 25 يونيو 2024.

ويبحث طلاب الثانوية العامة 2024 حاليًا عن مواصفات امتحان اللغة الألمانية وتوزيع الدرجات أيضًا بامتحانات الثانوية العامة 2024.

يرصد " دوت الخليج" خلال تلك التقرير، مواصفات امتحان اللغة الألمانية 2024، وتوزيع درجات الامتحان.

توزيع درجات امتحان الألماني لطلاب الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدد الأسئلة الموضوعية” اختيار من متعدد” وعدد الأسئلة المقالية أيضًا في مادة اللغة الألمانية لطلاب الثانوية العامة 2024، وكانت كالآتي:

-عدد الأسئلة الموضوعية” اختيار من متعدد” 29 سؤالا.

-عدد الأسئلة المقالية بامتحان اللغة الألمانية 2 سؤال.

-إجمالي عدد أسئلة امتحان اللغة الألمانية 31 سؤالا.

مواصفات امتحان اللغة الألمانية ثانوية عامة 2024

– 2 سؤال مقالي مقدرين بــ 6 درجات.

– 29 سؤالا موضوعي بــ 34 درجة.

40 -درجة، الدرجة الكلية امتحان الألماني ثانوية عامة 2024

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الأول يوم الثلاثاء ٢٥ يونيو 2024 في مادة اللغة الأجنبية الثانية، كما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين فق العلوم والتكنولوجيا يوم الأربعاء ٢٦ يونيو ٢٠٢٤ الامتحان في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة العربية (ورقة ثانية)، يوم الاثنين ٢٤ يونيو ٢٠٢٤.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

– الثلاثاء 25 يونيو 2024: مادة اللغة الأجنبية الثانية.

– 29 يونيو 2024: الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

– الثلاثاء 2 يوليو 2024: مادة اللغة الأجنبية الأولى.

– السبت 6 يوليو 2024: مادة الكيمياء والجغرافيا.

– الأربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

– السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة.

– الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء لشعبة علمي علوم، والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

– السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا لشعبة علمي رياضة.