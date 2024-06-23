قرار جمهوري بتعيين عدد من السفراء لمصر بالخارج

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جدة - نرمين السيد - الرئيس عبد الفتاح السيسي
وتضمن القرار، الذي نشر في الجريدة الرسمية، تعيين السفير محمد البدري سفيرا فوق العادة مفوضا لدى ألمانيا الاتحادية، وإيهاب أبو سريع سفيرا فوق العادة مفوضا لدى المملكة العربية السعودية وغير مقيم لدى الجمهورية اليمنية، والسفير عادل إبراهيم، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى سريلانكا وغير مقيم لدى المالديف.
كما تضمن القرار تعيين السفير محمد إبراهيم نصر، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى النمسا، والسفيرة رشا سليمان، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا لدى سيراليون، والسفيرة ميادة عصام مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا لدى زامبيا.
وتضمن القرار أيضا تعيين عدد من سفراء مصر بالخارج بديوان عام الوزارة.
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