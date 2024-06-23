نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم القاهرة تواصل تنظيم محاضرات المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، باستمرار تنظيم محاضرات المراجعات النهائية لطلاب محافظة القاهرة بجميع الإدارات التعليمية وذلك وفق توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

وأشارت المديرية، إلى أن سر النجاح على الدوام هو أن تسير إلى الأمام حتى تنجح وتتفوق ويجب أن يكون لديك الإستعداد لذلك ويجب أن تخطط جيدا لهذا النجاح وتكتشف نفسك وتحاول أن تحفز نفسك وأيضا تستفيد من تحفيز الآخرين.

وأضافت المديرية، في بيان لها: الاستمرارية في التفوق والنجاح تأتى من الاستمرار في بذل المجهود والتقدم بخطوات نحو المستقبل والسير مستعينا بالله تعالى والتوكل عليه.

وأوضحت أنه يتم تنفيذ مجموعات المراجعة النهائية من خلال الاستعانة بمجموعة من معلمي المواد الدراسية بمختلف فروعها ( أدبي _ علمي) ممن لهم تاريخ مميز من العطاء وتقديم طرق لتبسيط عرض المعلومة وكيفية التعامل مع الورقة الامتحانية وفقًا للمواصفات المعتاد عليها.

كما تم التنسيق مع جميع الإدارات التعليمية لتقديم المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة وتحديد المدارس التي تستقبل حصص المراجعات والتأكيد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة للمراجعات.

ويتم تقديم مراجعة شاملة يستطيع من خلالها الطالب تحصيل المعلومات والاستعداد ليلة الامتحان، تقديم نماذج لأسئلة الامتحانات والأسئلة المتوقعة، وكيفية التعامل مع ورقة امتحانات الثانوية العامة.