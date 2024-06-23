نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن موضوعات خطب الجمعة لشهر يوليو المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن موضوعات خطب الجمعة لشهر يوليو التي ستكون عن:-

1/ الجمعة الأولى 5/ 7 “حديث القرآن الكريم عن المهاجرين والأنصار”.

2/ الجمعة الثانية 12/ 7 " حق العمل وقتا وأداء ومخاطر الإخلال به.

3/ الجمعة الثالثة 19 /7 “قيمة الاحترام وأثره في حياتنا”.

4/ الجمعة الرابعة 26/ 7 " السنة النبوية المشرفة ومكانتها في التشريع ".

وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وأن يكون أداء الخطبتين معًا الأولى والثانية ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة كحد أقصى للخطبتين معًا.