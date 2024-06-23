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استمرار تقديم المراجعات النهائية المجانية لطلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية - صور

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استمرار تقديم المراجعات النهائية المجانية لطلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية - صور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن مواصلة تقديم المراجعات النهائية المجانية خلال فترة امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

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وتشهد المراجعات النهائية المجانية لشهادة الثانوية العامة والتي انطلقت بداية شهر مايو الماضي، إقبالًا غير مسبوق فى جميع المحافظات من قبل الطلاب، حيث تحرص الوزارة على تقديم خدمة تعليمية متميزة لجميع الطلاب بهدف تحقيق أقصى درجات التحصيل الدراسي والتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية، وانطلاقا من مسئولية الوزارة الأصيلة في التمكين العادل لجميع الطلاب من تحقيق نواتج التعلم بكافة مستوياتها.

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وتضم المراجعات النهائية المجانية فرق من المعلمين المتميزين والمشهود لهم بالكفاءة للقيام بتدريس تلك المراجعات، وذلك بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتعليم العام، كما تم تحديد المقار التي تصلح للمراجعات من حيث القدرة الاستيعابية والملاءمة الجغرافية، وتهيئتها بالتجهيزات المطلوبة، وذلك بحد أقصى (3) مقار في كل إدارة تعليمية.

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وتؤكد الوزارة أن المراجعات النهائية لطلاب شهادة الثانوية العامة تقدم مجانًا، بجميع الشعب العلمية والأدبية، ويتم من خلالها العديد من المراجعات لتدريب الطلاب على أساليب الامتحانات، وكيفية استخدام البابل شيت.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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