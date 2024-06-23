فتح باب القبول بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف

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جدة - نرمين السيد - المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي
وأكدت رئيس مجلس الإدارة - في بيان اليوم الأحد - أن الشروط الخاصة بطلب الالتحاق بالمدرسة هي حصول الطالب على الشهادة الإعدادية بنين فقط لعام، ودرجات الحد الأدنى للقبول 260 درجة ولا يقبل الحاصلين على الشهادة المهنية أو مدارس الدمج.
وأضافت أن الطالب الحاصل على الشهادة الإعدادية الأزهرية بنين لعام 2023/2024 فقط بنسبة 93% "ويتم قبول 5% من طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية من إجمالي عدد الطلاب المقبولين" وأن يجتاز الطالب اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة.
وأشارت إلى أنه سيتم قبول الطلاب الأعلى مجموع، من محافظتي بني سويف والمنيا فقط حسب التوزيع الجغرافي، على أن يكون الطالب مصري الجنسية ولائقاً طبياً، موضحه أن الأوراق المطلوبة هي (صورة استمارة النجاح للشهادة الإعدادية وصورة شهادة الميلاد وصورة شخصية).
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