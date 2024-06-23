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عاجل:- يوسف زيدان يعلن استقالته من مؤسسة تكوين للفكر العربي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الكاتب والروائي يوسف زيدان استقالته من مؤسسة تكوين للفكر العربي. وقد نشر زيدان على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منشورًا قال فيه: "أحيطكم علمًا بأنني بعد معاناةٍ وطول تفكير، قررتُ الخروج من مؤسسة (تكوين) والاستقالة من مجلس أُمنائها، واجتناب أيِّ أنشطة أو فعاليات ترتبط بها".

 

وبرر زيدان استقالته قائلًا: "أود تخصيص كل وقتي للكتابة، فهي فقط التي تدوم، وربما تثمر في الواقع العربي المعاصر، الذي بلغ حدًّا مريعًا من التردِّي".

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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