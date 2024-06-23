نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- مؤسسة تكوين للفكر العربي تشكر يوسف زيدان على مساهماته وتؤكد مواصلة رسالتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدمت مؤسسة تكوين للفكر العربي الشكر للدكتور يوسف زيدان، العضو السابق في مجلس أمنائها، على مساهمته البناءة والمثمرة في تأسيس المؤسسة ووضع لبناتها الأولى، وحرصه اللامشروط على ترسيخ مبادئ الحوار والتسامح ونشر التثقيف في العالم العربي بهدف الارتقاء بوعي المواطن في منطقتنا العربية.

وأضافت المؤسسة في بيان لها: "تحترم مؤسسة تكوين قرار الدكتور يوسف زيدان التنحي والاستقالة من مجلس أمنائها، خاصة في ظل الضغوطات التي تعرض لها في الفترة الأخيرة، وكمية الهجمات التي طالته وطالت المؤسسة".

وأكدت مؤسسة تكوين أنها ستواصل جهودها الحثيثة للارتقاء بوعي المواطن العربي ونشر قيم التسامح والحوار في عالم عربي انتشرت فيه خطابات الكراهية والتكفير. وأضافت أنها لن تنصاع لخطابات التهديد والترهيب، بل ستمضي قدمًا كما فعل المحدثون على غرار محمد عبده، وطه حسين، وفرج فودة وغيرهم.

وكان الكاتب والروائي يوسف زيدان قد أعلن استقالته من مؤسسة تكوين للفكر العربي في منشور له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث قال: "أحيطكم علمًا بأنني بعد معاناةٍ وطول تفكير، قررتُ الخروج من مؤسسة (تكوين) والاستقالة من مجلس أُمنائها، واجتناب أيِّ أنشطة أو فعاليات ترتبط بها".

وبرر زيدان استقالته قائلًا: "وذلك لتخصيص كل وقتي للكتابة، فهي فقط التي تدوم، وربما تثمر في الواقع العربي المعاصر، الذي بلغ حدًّا مريعًا من التردِّي".