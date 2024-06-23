خلافات شخصية مع البحيري.. «دوت الخليج» يكشف تفاصيل استقالة يوسف زيدان من «تكوين»

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جدة - نرمين السيد - يوسف زيدان وإسلام البحيري
وتأتي الاستقالة بحسب المصادر، بسبب خلافات شخصية بينه وبين الباحث إسلام البحيري عضو مؤسسة تكوين، كما يأتي كذلك بعد ظهور البحيري في مقابلة على قناة العربية.
سبق وأعلن يوسف زيدان استقالته سابقا
وفي شهر مايو الماضي، أعلن يوسف زيدان، أنه سيستقيل من تكوين وينسحب من مجلس أمنائها في حال ما تمت المناظرة بين الباحث إسلام بحيري والداعية عبد الله رشدي.
وفي تصريحات سابقة، قال يوسف زيدان إنه يختلف مع إسلام بحيري.
يذكر أن زيدان كان قد وصف في وقت سابق آراء إسلام بحيري بـ"الجهل والعبط"، في المقابل، كان البحيري قد هاجم في مقابلات سابقة زيدان.
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