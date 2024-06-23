تنفيذا لتوجيهات وزير التعليم.. مواصلة تقديم المراجعات النهائية المجانية لطلاب الثانوية العامة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 يونيو 2024 05:33 مساءً - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواصلة تقديم المراجعات النهائية المجانية خلال فترة امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

وتشهد المراجعات النهائية المجانية لشهادة الثانوية العامة والتي انطلقت بداية شهر مايو الماضي، إقبالًا غير مسبوق فى جميع المحافظات من قبل الطلاب، حيث تحرص الوزارة على تقديم خدمة تعليمية متميزة لجميع الطلاب بهدف تحقيق أقصى درجات التحصيل الدراسي والتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية، وانطلاقا من مسئولية الوزارة الأصيلة في التمكين العادل لجميع الطلاب من تحقيق نواتج التعلم بكافة مستوياتها.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وتضم المراجعات النهائية المجانية فرق من المعلمين المتميزين والمشهود لهم بالكفاءة للقيام بتدريس تلك المراجعات، وذلك بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتعليم العام، كما تم تحديد المقار التي تصلح للمراجعات من حيث القدرة الاستيعابية والملاءمة الجغرافية، وتهيئتها بالتجهيزات المطلوبة، وذلك بحد أقصى 3 مقار في كل إدارة تعليمية.

وتؤكد الوزارة أن المراجعات النهائية لطلاب شهادة الثانوية العامة تقدم مجانًا، بجميع الشعب العلمية والأدبية، ويتم من خلالها العديد من المراجعات لتدريب الطلاب على أساليب الامتحانات، وكيفية استخدام البابل شيت.