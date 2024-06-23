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الداخلية توضح ملابسات الفيديو المتداول لدخول طفل شرفة أحد المنازل بالإسكندرية

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 23 يونيو 2024 05:34 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى، بشأن قيام أحد الصبية بالدلوف إلى شرفة أحد المنازل بمنطقة العجمى بالإسكندرية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأنه حال لهو عدد من الصبية "بعضهم يحمل جنسية إحدى الدول"، سقطت كرة بشرفة أحد المنازل فقام أحدهم بتسلق الشرفة لإحضارها، وخلال ذلك قامت إحدى السيدات بتصويرهم ونشر مقطع الفيديو، كما تضمن المقطع قيام والدة الطفل بتعنيفه ونهيه عن تكرار ذلك.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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