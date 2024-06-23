الصحة: فحص 1.6 مليون طالب ضمن مبادرة 100 مليون صحة ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 يونيو 2024 06:39 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان عن فحص مليون و636 ألفًا و898 طالبًا في الصف الأول الإعدادي، ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس سي بالمجان، تحت شعار «100 مليون صحة»، خلال العام الدراسي 2023/2024، حيث انطلقت المبادرة في 20 فبراير 2024، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لضمان خلو مصر من فيروس سي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المبادرة تستهدف هذا العام فحص مليونين و151 ألفًا و620 طالبًا في الصف الأول الإعدادي، مع تقديم العلاج للحالات المكتشفة،وقد حققت المبادرة نسبة إنجاز بلغت 76.4% من المستهدف للعام الجاري.

وأكد الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن الفحص يتم بواسطة فرق طبية مدربة من الهيئة باستخدام الكواشف السريعة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف لضمان سير الحملة دون التأثير على العملية التعليمية، وبموافقة أولياء الأمور.

وأشارت الدكتورة هبة سعيد، المنسق العام للمبادرة، إلى أنه يتم توجيه الحالات الإيجابية إلى لجان الكبد البالغ عددها 24 لجنة في فروع الهيئة بالمحافظات لإجراء الفحوصات والتحاليل المتخصصة، وفقًا للبروتوكولات المعتمدة، تحت إشراف أطباء أطفال مدربين على بروتوكول العلاج.