اتحاد الكرة يخطر فيفا بانطلاق الموسم المقبل فى سبتمبر ونهايته 15 يونيو 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 23 يونيو 2024 06:40 مساءً - أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم إخطارا إلى "فيفا" لإبلاغه بانطلاق الموسم المقبل من مسابقة الدوري المصري فى سبتمبر المقبل، على أن ينتهى الموسم فى 15 يونيو 2025 بحد أقصى.

كما أخطر اتحاد الكرة "فيفا" بفتح القيد الصيفي على نظام TMS فى الأول من أغسطس، على أن يحدد الاتحاد موعدا فى نفس الشهر لفتح القيد للأندية.

ولا يعنى فتح القيد على نظام TMS أن يكون للأندية الحق في قيد لاعبيها، وإنما هو إجراء يسمح للاتحاد بفتح القيد لاحقا، حيث إن فترات القيد شأن داخلي للاتحادات الأهلية لكن يجب اخطار الفيفا به.

ويقتضى هذا الموعد أن يفتح القيد بعد يوم 1 أغسطس وليس قبله، ومن المنتظر أن يفتح القيد في أغسطس بغض النظر عن نهاية الدوري هذا الموسم من عدمه.