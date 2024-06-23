- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
جدة - نرمين السيد - المراجعات المجانية لطلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية
وتشهد المراجعات النهائية المجانية لشهادة الثانوية العامة والتي انطلقت بداية شهر مايو الماضي، إقبالًا غير مسبوق فى جميع المحافظات من قبل الطلاب، حيث تحرص الوزارة على تقديم خدمة تعليمية متميزة لجميع الطلاب بهدف تحقيق أقصى درجات التحصيل الدراسي والتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية، وانطلاقا من مسئولية الوزارة الأصيلة في التمكين العادل لجميع الطلاب من تحقيق نواتج التعلم بكافة مستوياتها.
وتضم المراجعات النهائية المجانية فرق من المعلمين المتميزين والمشهود لهم بالكفاءة للقيام بتدريس تلك المراجعات، وذلك بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتعليم العام، كما تم تحديد المقار التي تصلح للمراجعات من حيث القدرة الاستيعابية والملاءمة الجغرافية، وتهيئتها بالتجهيزات المطلوبة، وذلك بحد أقصى (3) مقار في كل إدارة تعليمية.
وأكدت الوزارة أن المراجعات النهائية لطلاب شهادة الثانوية العامة تقدم مجاناً، بجميع الشعب العلمية والأدبية، ويتم من خلالها العديد من المراجعات لتدريب الطلاب على أساليب الامتحانات، وكيفية استخدام البابل شيت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «التعليم» تواصل تقديم المراجعات المجانية لطلاب الثانوية العامة (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.