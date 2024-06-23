الكهرباء والبترول: زيادة فترة تخفيف الأحمال اليوم وغدا فقط لساعة إضافية

جدة - نرمين السيد - شبكات توزيع الكهرباء

أعلنت وزارتا الكهرباء والبترول، أنه نظرًا لزيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء، نتيجة الموجة الحارة شديدة الارتفاع، وبالتالي زيادة استهلاك الغاز المولد للطاقة، فسيتم زيادة فترة تخفيف الأحمال اليوم وغدًا فقط، لساعة إضافية.





وحسب البيان، جاء قرار زيادة تخفيف الأحمال للحفاظ على الكفاءة التشغيلية لمحطات إنتاج الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية. الوزارتان أكدتا أن القرار سببه زيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء نتيجة الموجة الحارة شديدة الارتفاع.

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