بعد قليل.. إتاحة الاستعلام عن وظائف المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة

جدة - نرمين السيد - نتيجة الامتحان الإلكتروني

يتيح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم الأحد، الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف بالمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.





وقالت الصفحة الرسمية للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه بعد قليل سوف يتم إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف مهندسين بالمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والمنعقدة بمركز تقييم القدرات والمسابقات.

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