«الروح القدس المعزي» في عظة الأحد على قناة ON

جدة - نرمين السيد - عظة الأحد على قناة ON

أذيعت، اليوم الأحد، كلمة للأب القمص موسى رشاد كاهن كنيسة الشهيد مار مينا بمدينة الشروق، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.





وتناول الأب القمص من خلال قراءات قداس اليوم، واليوم تحتفل الكنيسة القبطية بعيد حلول الروح القدس (البنديكوستي)، وموضوع إنجيله وهو "عمل ومواهب الروح القدس" في إنجيل يوحنا والأصحاحيْن الخامس عشر والسادس عشر، وأشار إلى دور الروح القدس في الكنيسة وعمله في الأسرار المقدسة، "وَأَمَّا الْمُعَزِّي، الرُّوحُ الْقُدُسُ، الَّذِي سَيُرْسِلُهُ الآبُ بِاسْمِي، فَهُوَ يُعَلِّمُكُمْ كُلَّ شَيْءٍ، وَيُذَكِّرُكُمْ بِكُلِّ مَا قُلْتُهُ لَكُمْ" (يو ١٤: ٢٦). ويتولّى الكاتب الصحفي أشرف صادق مدير تحرير الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التي يتبادل آباء الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها.

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