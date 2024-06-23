الأرصاد الجوية تكشف مفاجأة صادمة بشأن الموجة شديدة الحرارة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 يونيو 2024 09:31 مساءً - حالة الطقس، كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز الانذار المبكر والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، مفاجأة صادمة بشأن ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة.

درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى

وقال “شاهين” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري في الظل سجلت 39 درجة مئوية اليوم.

درجات الحرارة علي كافة أنحاء البلاد

وأضاف المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية: درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري خلال الأسبوع الجاري تتراوح ما بين 38 إلى 39 وتصل إلى 33 درجة على السواحل الشمالية وتسجل 45 درجة مئوية على جنوب الصعيد.

استمرار ارتفاع درجات الحرارة

وأكد: "دخلنا فصل الصيف وسنشهد زيادة معدلات نسب الرطوبة مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الشهر الجاري".