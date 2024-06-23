نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موجة حارة شديدة وتوقعات هيئة الأرصاد.. الطقس غدًا الاثنين 24 يونيو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين، حيث تتعرض البلاد لموجة حارة شديدة ستستمر لعدة أيام.

وأوضح الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أن هذه الموجة الحارة ناتجة عن كتلة هوائية محملة بكميات كبيرة من الرطوبة، بالإضافة إلى نشاط محدود للرياح مما يزيد من الشعور بالحرارة.

نصائح للتعامل مع الموجة الحارة

قدم الدكتور شاهين مجموعة من النصائح للتعامل مع الموجة الحارة:

1. تجنب الجلوس في الأماكن سيئة التهوية.

2. زيادة معدل شرب المياه على مدار اليوم. 3. ارتداء غطاء للرأس وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

توقعات حالة الطقس غدًا

من المتوقع أن يكون الطقس غدًا شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون حارًا على السواحل الشمالية. ليلًا، ستكون الأجواء مائلة للحرارة على معظم الأنحاء، ومعتدلة على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة

تُسجل درجات الحرارة غدًا في القاهرة الكبرى نحو 40 درجة مئوية في الظل خلال ساعات النهار، بينما تتخطى 45 درجة مئوية في جنوب البلاد.

حالة البحرين

البحر المتوسط: من المتوقع أن تكون حالة البحر معتدلة، مع ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

البحر الأحمر: ستكون حالة البحر معتدلة أيضًا، مع ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية.