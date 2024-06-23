عاجل:- "زيادة فترة تخفيف الأحمال الكهربائية".. بيان مشترك من وزارتي الكهرباء والبترول

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارتا الكهرباء والبترول عن زيادة فترة تخفيف الأحمال الكهربائية لمدة ساعة إضافية اليوم وغدًا فقط.

السبب وراء القرار



جاء هذا القرار وفقًا لبيان مشترك من الوزارتين بهدف "الحفاظ على الكفاءة التشغيلية لمحطات إنتاج الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية".

وأوضح البيان أن السبب الرئيسي للقرار هو زيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء نتيجة الموجة الحارة الشديدة، مما أدى إلى زيادة استهلاك الغاز المستخدم في توليد الطاقة.

تصريح مصدر بوزارة الكهرباء



صرّح مصدر بوزارة الكهرباء في وقت سابق أن مركز التحكم القومي بالكهرباء بدأ اليوم تخفيف الأحمال الكهربائية ليصل إلى ثلاث ساعات.

وأشار إلى أن السبب يعود إلى "نقص كميات الوقود والغاز الطبيعي الذي يتم توريده لمحطات الكهرباء، بالتزامن مع ارتفاع معدلات الاستهلاك".

نصائح لمواجهة انقطاع الكهرباء



للحفاظ على سلامة الأطعمة وبرودة المنزل خلال فترة انقطاع الكهرباء، يمكن اتباع النصائح التالية:

1. الحفاظ على برودة الثلاجة: لا تفتح الثلاجة والفريزر إلا للضرورة القصوى، واملأ الفراغات بزجاجات الماء.

2. الاستعداد مسبقًا: برّد المنزل وشغّل التكييفات قبل انقطاع الكهرباء بمدة، واغلق الأبواب والنوافذ أثناء الانقطاع.

3. إغلاق الستائر: لمنع دخول أشعة الشمس وبالتالي تقليل ارتفاع درجة الحرارة.

4. الحمام البارد: خذ حمامًا باردًا واترك شعرك مبللًا للشعور بالبرودة.

باتباع هذه النصائح، يمكن تقليل تأثير انقطاع الكهرباء والحفاظ على الراحة والسلامة في المنازل.