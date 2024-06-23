نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- زيادة فترة انقطاع الكهرباء إلى 3 ساعات: الأسباب والإرشادات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارتا الكهرباء والبترول عن زيادة فترة تخفيف الأحمال إلى 3 ساعات، وهو القرار الذي صدر بعد ساعات من كشف مصدر بوزارة الكهرباء أن مركز التحكم القومي بالكهرباء بدأ اليوم تخفيف الأحمال بسبب نقص كميات الوقود والغاز الطبيعي التي تُورد لمحطات الكهرباء، بالتزامن مع ارتفاع معدلات الاستهلاك نتيجة الموجة الحارة.

تفاصيل زيادة فترة الانقطاع



أوضح البيان المشترك للوزارتين أن زيادة فترة تخفيف الأحمال ستكون اليوم وغدًا فقط. ويأتي هذا القرار للحفاظ على الكفاءة التشغيلية لمحطات إنتاج الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية.

أسباب زيادة فترة انقطاع الكهرباء



يرجع سبب زيادة فترة انقطاع الكهرباء إلى 3 ساعات إلى:

1. زيادة معدلات الاستهلاك المحلي: تسببت الموجة الحارة شديدة الارتفاع في زيادة استهلاك الغاز المولد للطاقة.

2. نقص كميات الوقود والغاز الطبيعي: أدى ذلك إلى ضرورة تخفيف الأحمال الكهربائية.

نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء



في ظل انقطاع الكهرباء لتخفيف الأحمال، ينصح بترشيد استهلاك الكهرباء من خلال اتباع الإرشادات التالية:

1. فصل الأجهزة غير الأساسية: عند مغادرة المنزل، افصل التيار الكهربائي عن الأجهزة غير الضرورية.

2. إغلاق الأنوار: في الغرف الفارغة لتقليل الاستهلاك.

3. فصل الأجهزة عن القابس: خاصة شواحن الهواتف المحمولة عند عدم استخدامها.

4. الصيانة الدورية: للأجهزة لاكتشاف أي خلل يؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة.

5. إطفاء الأجهزة غير الضرورية: قبل مغادرة المنزل أو عند النوم، مثل الأنوار، مراوح السقف، وسخانات المياه.

6. ملء الغلاية الكهربائية حسب الحاجة: لتجنب استهلاك المزيد من الكهرباء.

7. عدم تشغيل الأجهزة ذات الأحمال العالية معًا: مثل التكييف والسخان الكهربائي وغلاية المياه، لتجنب التحميل الزائد وحدوث ماس كهربائي. يُنصح بالجلوس في غرفة واحدة لتقليل استخدام التكييف.