نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة تستقبل وفد الوكالة الألمانية لتفقد سوق السمك الحضاري بالمنيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبلت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وفد الوكالة الالمانية GIZ في زيارتهم لسوق السمك الحضاري الذي تم تطويره وافتتاحه خلال شهر مايو ٢٠٢٣ وذلك لمتابعة سير العمل بالسوق باعتباره احد اهم المشروعات التنموية الناجحة، والذي تم تطويره بالتعاون مع الوكالة الالمانية GIZ.

وذلك في اطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمتابعة انتظام العمل بالمشروعات التنموية والأسواق الحضارية التي تم انشاؤها.

وأكدت نائب المحافظ ان الزيارة استهدفت متابعه الحالة العامة داخل السوق وتوافد المواطنين عليه وانتظام عمليات الصيانة الدورية للمرافق داخل السوق لضمان عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين.

حضر الزيارة اللواء ذكي سلام رئيس حي جنوب وزيزي اسعد مدير وحدة التطوير الحضري بالمحافظة ووفد الوكالة الألمانية GIZ برئاسة السيدة نيكول داث كبير مسؤولي السياسات في الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية وستيفاني سورنسن نائب رئيس قطاع التعاون التنموي بالسفارة الألمانية بالقاهرة، والدكتور احمد سعد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

FB_IMG_1719161871736

FB_IMG_1719161854096

FB_IMG_1719161856504

FB_IMG_1719161850908

FB_IMG_1719161858694

FB_IMG_1719161861151

FB_IMG_1719161863810