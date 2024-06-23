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الأرصاد الجوية: توقعات درجات الحرارة خلال الـ 72 ساعة القادمة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد الجوية: توقعات درجات الحرارة خلال الـ 72 ساعة القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تكشف الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة القادمة، حيث يتسم الطقس بالأتي:

الاثنين 24 يونيو
- طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء.
 - درجات الحرارة المتوقعة:
   - القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 39 درجة مئوية، الصغرى 28 درجة مئوية.
   - السواحل الشمالية: العظمى 32 درجة مئوية، الصغرى 23 درجة مئوية.
   - جنوب سيناء: العظمى 41 درجة مئوية، الصغرى 31 درجة مئوية.
   - شمال الصعيد: العظمى 41 درجة مئوية، الصغرى 26 درجة مئوية.
   - جنوب الصعيد: العظمى 44 درجة مئوية، الصغرى 29 درجة مئوية.

الثلاثاء 25 يونيو
- طقس شديد الحرارة مع حرارة خلال الليل.
 - درجات الحرارة المتوقعة:
   - القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 39 درجة مئوية، الصغرى 26 درجة مئوية.
   - السواحل الشمالية: العظمى 32 درجة مئوية، الصغرى 23 درجة مئوية.
   - جنوب سيناء: العظمى 41 درجة مئوية، الصغرى 31 درجة مئوية.
   - شمال الصعيد: العظمى 41 درجة مئوية، الصغرى 25 درجة مئوية.
   - جنوب الصعيد: العظمى 45 درجة مئوية، الصغرى 29 درجة مئوية.

الأربعاء 26 يونيو
- طقس شديد الحرارة مع حرارة خلال الليل.
 - درجات الحرارة المتوقعة:
   - القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 39 درجة مئوية، الصغرى 26 درجة مئوية.
   - السواحل الشمالية: العظمى 33 درجة مئوية، الصغرى 23 درجة مئوية.
   - جنوب سيناء: العظمى 42 درجة مئوية، الصغرى 31 درجة مئوية.
   - شمال الصعيد: العظمى 40 درجة مئوية، الصغرى 25 درجة مئوية.
   - جنوب الصعيد: العظمى 44 درجة مئوية، الصغرى 30 درجة مئوية.

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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