نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد الجوية: توقعات درجات الحرارة خلال الـ 72 ساعة القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تكشف الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة القادمة، حيث يتسم الطقس بالأتي:

الاثنين 24 يونيو

- طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء.

- درجات الحرارة المتوقعة:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 39 درجة مئوية، الصغرى 28 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 درجة مئوية، الصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 درجة مئوية، الصغرى 31 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 درجة مئوية، الصغرى 26 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 درجة مئوية، الصغرى 29 درجة مئوية.

الثلاثاء 25 يونيو

- طقس شديد الحرارة مع حرارة خلال الليل.

- درجات الحرارة المتوقعة:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 39 درجة مئوية، الصغرى 26 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 درجة مئوية، الصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 درجة مئوية، الصغرى 31 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 درجة مئوية، الصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 درجة مئوية، الصغرى 29 درجة مئوية.

الأربعاء 26 يونيو

- طقس شديد الحرارة مع حرارة خلال الليل.

- درجات الحرارة المتوقعة:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 39 درجة مئوية، الصغرى 26 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 درجة مئوية، الصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42 درجة مئوية، الصغرى 31 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 درجة مئوية، الصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 درجة مئوية، الصغرى 30 درجة مئوية.