نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تنسيق القبول للتعليم الفني بأنواعه للعام الجديد في الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تنسيق القبول للتعليم الفني بأنواعه للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.

وحدد محافظ الجيزة التنسيق للتعليم الصناعي بـ 235 درجة لكلا من (أحمد عرابى الثانوية الصناعية بنات، الجيزة الكهربية ثانوى صناعى بنين وإعداد مهنى 230درجة ) و230 درجة لكلا من ( طباعة إمبابة ثانوى صناعى بنين، طباعة الهرم) و220 درجة لكلا من ( إمبابة ثانوى صناعى بنين للتأسيس العسكرى، طلعت حرب ثانوى صناعى بنين للتأسيس العسكرى، الجيزة ثانوى صناعى بنات، الميدان ثانوى صناعى بنات وإعداد مهنى 215 درجة، وردان ثانوى صناعى مشترك، أبو رواش ثانوى صناعى مشترك وإعداد مهنى 215 درجة، المنوات ثانوى صناعى بنات 220درجة، الحوامدية ثانوى صناعى بنات، شهيد طيار محمد بهجت شقير بنين للتأسيس العسكرى وإعداد مهنى 215 درجة، البدرشين ثانوى صناعى بنات وإعداد مهنى 215درجة، ناصر ثانوى صناعى بنين، العياط ثانوى صناعى بنات، طهما ثانوى صناعى بنين، الصف ثانوى صناعى للتأسيس العسكرى بنين، الصف ثانوى صناعى بنات، الشهيد أحمد رمضان سالم صناعى بنين وإعداد مهنى 200درجة أطفيح ثانوى صناعى بنات، الكداية ثانوى صناعى مشترك وإعداد مهنى 215درجة و٢٢٠ درجة لكلا من القبابات ثانوي صناعى مشترك، 6 أكتوبر الفنية المتقدمة الحى 4 ) و210 درجة لكلا من ( فصول ملحقة على التعليم المزدوج، البرمبل المتقدمة المشتركة) و200 درجة للصف الثانوية الصناعية بنين بزرزاره و 185 درجة لكلا من ( الباويطى، المناجم ثانوى صناعى بنين).



وفيما يتعلق بالتعليم التجارى والفندقى فقد تم إعتماد 250 درجة للهرم الفندقية الرسمية و 230 درجة لكلا من (الشهيد أحمد محمود شعبان التجارية، الراية التجارية بنات، الهرم الفندقية المهنية) و220 درجة لكلا من ( الشهيد محمد هشام إسماعيل التجارية بنات، الشهيد عبده مهدى رزق الله التجارية المشتركة) و210 درجة لكلا من ( إمبابة الثانوية التجارية، باحثة البادية التجارية، الزهراء التجارية بنات، الأهرام التجارية بنين، منشأة القناطر التجارية المشتركة، أوسيم التجارية المشتركة، الجيزة الفنية المتقدمة) و200 درجة لكلا من ( مزغونة التجارية المشتركة، العياط التجارية المشتركة، القطورى التجارية المشتركة، أطفيح التجارية المشتركة، القابابات التجارية المشتركة، البرمبل الثانوية التجارية، فاطمة الزهراء التجارية بنين، الصف الفنية المتقدمة) و175 درجة للباويطى التجارية المشتركة و150 درجة لخدمات الباويطى التجارية المشتركة و140 درجة لمدارس تعليم خاص ( تجارى وفندقى).

كما اعتمد المحافظ تنسيق التعليم الزراعي حيث تم تحديد 205 درجة للجيزة الثانوية الزراعية و١٩٥ درجة للثانوية الزراعية المهنية و170 درجة لأطفيح الثانوية الزراعية وإعداد مهنى 165 درجة و170 درجة لطهما الثانوية الزراعية وإعداد مهنى 165 درجة، و 180 درجة لأبو غالب الثانوية الزراعية و185 درجة للواحات البحرية الزراعية.

أما عن الخدمات فقد أعتمدت 200 درجة لكلا من ( خدمات أحمد عرابى الصناعية بنات، خدمات الجيزة الكهربية بنين) و190 درجة لخدمات فندقى أكتوبر و180 درجة بخدمات صناعى بباقى المدارس الصناعية و170 درجة لخدمات تجارى و160 درجة لخدمات التعليم الزراعى بإدارة العمرانية و140 درجة لخدمات زراعى بباقى المدارس الزراعية.

وعن تنسيق القبول للتعليم والتدريب المزدوج للمهن تم إعتماد 225 درجة لمدارس ( فنى إلكترونيات بنين، مساعد فنى إدارى بنين وبنات، فنى شبكات الحاسب بنين وبنات) و223 درجة لفنى ميكاتروينك السيارات بنين و220 درجة لكلا من ( فنى صيانة وتحكم صناعى بنين، فنى بناء لوحات كهربائية بنين، فنى صيانة وإصلاح المعدات الثقيلة والديزل بنين) و215 درجة لكلا من ( مساعد فنى إدارى بنين وبنات) و210 درجة لفنى صيانة ميكانيكية بنين و 208 درجة لفنى التجارة الحديثة بنين وبنات و205 درجة لكلا من ( فنى تشغيل معادن بنين، فنى طاهى بنين وبنات، فنى إصلاح هياكل السيارات بنين، فنى لحام وتشكيل معادن بنين) و200 درجة لكلا من ( فنى صناعات غذائية مشترك، فنى مشرف غرف بنين وبنات، فنى مضيف بنين وبنات، فنى طباعة ورق بنين، فنى كهرباء وتجميع ضفائر السيارات بنات، فنى تشغيل ماكينات بلاستيك بنين، فنى نجارة أثاث بنين، فنى دهان السيارات بنين، فنى صناعة منسوجات بنين، وجبات سريعة بنين وبنات، فنى ملابس جاهزة بنين وبنات).