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تحديد 22 يوليو القادم موعدا لانطلاق امتحانات الدور الثاني للمراحل المختلفة بالجيزة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديد 22 يوليو القادم موعدا لانطلاق امتحانات الدور الثاني للمراحل المختلفة بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بحضور أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مواعيد امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.

وجاءت المواعيد كما يلي:-
_ المرحلة الابتدائية 
للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي خلال الفترة من ٢٢ يوليو حتي ٢٧ يوليو ٢٠٢٤ م

_ المرحلة الإعدادية

للصفين الأول والثاني الإعدادي خلال الفترة من ٢٢ يوليو حتي ٢٧ يوليو ٢٠٢٤ م

_إتمام الشهادة الإعدادية خلال الفترة من ٢٧ يوليو حتي ١ أغسطس ٢٠٢٤ م

_الصفين الأول والثاني الثانوي العام خلال الفترة من ٢٢ يوليو حتي ٢٩ يوليو ٢٠٢٤ م

_بالنسبة للتعليم الفنى بمختلف تخصصاته خلال الفترة من ٢٢ يوليو حتى ١ اغسطس ٢٠٢٤ م.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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