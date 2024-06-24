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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديد 22 يوليو القادم موعدا لانطلاق امتحانات الدور الثاني للمراحل المختلفة بالجيزة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بحضور أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مواعيد امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.
وجاءت المواعيد كما يلي:-
_ المرحلة الابتدائية
للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي خلال الفترة من ٢٢ يوليو حتي ٢٧ يوليو ٢٠٢٤ م
_ المرحلة الإعدادية
للصفين الأول والثاني الإعدادي خلال الفترة من ٢٢ يوليو حتي ٢٧ يوليو ٢٠٢٤ م
_إتمام الشهادة الإعدادية خلال الفترة من ٢٧ يوليو حتي ١ أغسطس ٢٠٢٤ م
_الصفين الأول والثاني الثانوي العام خلال الفترة من ٢٢ يوليو حتي ٢٩ يوليو ٢٠٢٤ م
_بالنسبة للتعليم الفنى بمختلف تخصصاته خلال الفترة من ٢٢ يوليو حتى ١ اغسطس ٢٠٢٤ م.