نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة: تحرير ٤٦٢ محضر للذبح خارج المجازر الحكومية وإقامة شوادر مخالفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على نجاح أجهزة المحافظة فى تنفيذ الخطط التي تم وضعها لكل منها لاستقبال عيد الأضحى واستطاعت بالتنسيق المشترك والمتابعة المستمرة تقديم جميع الخدمات للمواطنين، والتصدي كذلك لجميع صور مخالفة القانون، خاصة خلال إجازة العيد، وذلك بناء على التوجيهات العامة للدولة بتكثيف العمل والتواجد الميداني وتعزيز الجهود من أجل راحة وسلامة المواطنين.

كما أكد محافظ الجيزة، عقب متابعته وتقييمه لتقارير أداء أجهزة المحافظة خلال إجازة عيد الأضحى أن مجازر المحافظة شهدت إقبالًا من قبل المواطنين لذبح الاضاحي داخلها بالمجان والذي بلغ ٣٠٦٧ أضحية متنوعة مما يعكس وعي المواطنين لضمان إتمام عمليات ذبح نظيفة غير ملوثة للبيئة وأكثر أمانًا على صحة المواطنين والتأكد من خلو اللحوم من أي مسببات مرضية من خلال الأطباء البيطريين المتواجدين بتلك المجازر.

وأضاف محافظ الجيزة أن الحملات المكبرة التي تم تنفيذها تمكنت من تحرير ٤٦٢ محضرًا للذبح خارج المجازر الحكومية واقامة شوادر اضاحي بالطريق العام وجمع جلود الأضاحي دون ترخيص.

واشار محافظ الجيزة ان الحملات شملت ضبط ٢٨٠ مخالفه ذبح خارج المجازر الحكومية علي مستوي الأحياء والمراكز والمدن بالمحافظة بالإضافة إلى ضبط عددًا من مخالفات جمع لجلود الأضاحي دون الحصول علي التراخيص اللازمة من مديرية الطب البيطري مع تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار راشد ان الجهود شملت ضبط واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ١٧٨ شادر لعرض الأضاحي مقام بالمخالفة بالطريق العام دون الحصول على التراخيص والالتزام بالاشتراطات المحددة لذلك وتم تحصيل قيمة الغرامات المقررة من المخالفين وكذا اتخاذ إجراءات الحجز الإداري علي المنشأت المخالفة تفعيلا للقانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن.

في سياق متصل أوضح محافظ الجيزة، أن غرفة العمليات تعاملت مع شكاوى وبلاغات المواطنين الخاصة بالظواهر السلبية خلال إجازة العيد وتم توجيه كل شكوى إلى الجهة المختصة وسرعة التعامل معها، مؤكدًا أنه تم توجيه حملات مستمرة على المواقف للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب علي جميع خطوط سيارات الأجرة وعدم استغلال المواطنين.

ووجه محافظ الجيزة الشكر لجميع العاملين بالمحافظة، لما بذلوه من جهود في تطبيق الخطط التي تم وضعها قبل العيد، والتي أوجبت إلغاء الإجازات والراحات للعمل على راحة وسلامة المواطنين، داعيا إلى مواصلة العمل من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية والحفاظ على ما تحقق على أرض المحافظة من إنجازات ومشروعات قومية ضمن خطة الدولة.