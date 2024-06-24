عاجل - "حرارة شديدة الخطورة".. الأرصاد تحذر المواطنين من حالة الطقس في شهري يوليو وأغسطس.. ما السبب؟ (تفاصيل)

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أحمد جودة - القاهرة - هيئة الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من حالة الطقس في شهري يوليو وأغسطس.. ما السبب؟.. كشفت منار غانم، عضو المكتب الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، عن أنه وفقا لتوقعات هناك ارتفاع في قيم درجات الحرارة ونسب الرطوبة يزيد الإحساس بالحرارة، وأن البلاد تتعرض لامتداد منخفض الهند الموسمي الذي يصاحبه كتل هوائية شديدة الحرارة ويكون كل عام وهو ما ينعكس على الحرارة في دول الخليج.

وقالت غانم، في تصريحات صحفية، إن منخفض الهند الموسمي يمر على البحر المتوسط فيتشبع ببخار الماء ويتحول إلى رطوبة، مشيرة إلى أنه متوقع انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة لتصل بين 38 و40 درجة حرارة، حيث تسجل حاليا في فترات النهار 39، وأن نسب الرطوبة تتجاوز 90% في المحافظات المطلة على البحر المتوسط، وتصل إلى 85 % بالقاهرة وتقل كلما اتجهنا جنوبًا حيث يشهد الصعيد ارتفاع كبير في درجات الحرارة مع انخفاض الرطوبة.

وأكدت منار غانم، عضو المكتب الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس، أن قيمة درجة الحرارة في فترات الليل بين 26 و28 درجة، وتكون الرطوبة مرتفعة لنشعر حينها بارتفاع درجات الحرارة.

وأردفت منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس، أن شهري يوليو وأغسطس هما ذروة ارتفاع درجات الحرارة في مصر، ليس بسبب الحرارة وإنما نتيجة الرطوبة التي تصل إلى ذروتها، وأنه من غير الطبيعي والمناخ المعتاد عليه المصريين وجود موجات من الحرارة تستمر أكثر من أسبوع حيث كانت الموجات تستمر يومين أو ثلاثة على الأكثر.

وطالبت بأخذ الحيطة خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، وأن تكون زجاجة المياه في اليد طوال المياه وتناولها حتى لو لم تشعر بالعطش مع الإكثار من المرطبات ويجب أن تكون هناك مظلات تحمي من الشمس وعدم الوقوف تحت أشعة الشمس بشكل مباشر، عدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال معرضة بشكل مباشر لأشعة الشمس.

حالة الطقس اليوم في مصر ودرجات الحرارة المتوقعة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الاثنين، طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية، ومن المتوقع أن يشهد اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط على بعض شواطئ مرسى مطروح وارتفاع الأمواج من 1.5: 2 متر.

حالة الطقس.. درجات الحرارة اليوم في مصر

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الاثنين بشأن حالة الطقس: القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 28، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 29، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 31.