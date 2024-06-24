عاجل - تغيير جديد في المواعيد.. جدول خطة تخفيف الأحمال بـ القاهرة والمحافظات 2024 (اعرف الصح)

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أحمد جودة - القاهرة - تغيير جديد في المواعيد.. جدول خطة تخفيف الأحمال بـ القاهرة والمحافظات 2024 (اعرف الصح).. تصدرت مواعيد تخفيف الأحمال 2024، محرك البحث "جوجل"، بعدما أعلنت وزارتا الكهرباء والبترول زيادة فترة تخفيف الأحمال نظرا لزيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء، نتيجة الموجة الحارة شديدة الارتفاع، وبالتالى زيادة استهلاك الغاز المولد للطاقة، لساعة إضافية من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية لمحطات إنتاج الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية.

زيادة فترة تخفيف الأحمال

وأعلنت وزارتي الكهرباء والبترول، زيادة فترة تخفيف الأحمال لمدة 48 ساعة، لتصل مدة تخفيف الأحمال إلى 3 ساعات بدلا من ساعتين، وساعتين بدلا من ساعة، والذي تم تطبيقها بداية من أمس الأحد.

أسباب زيادة فترة تخفيف الأحمال

وعن سبب زيادة فترة تخفيف الأحمال، أوضحت الوزارة، أن ارتفاع درجات الحرارة وموجة الحر الذي تشهدها مصر خلال اليومين الحاليين أدى إلى ارتفاع معدلات الاستهلاك بشكل عام حيث تخطى الاستهلاك ٣٥ ألف ميجاوات، لافتا إلى أنه يأمل أن تكون الزيادة في مدة الانقطاعات مؤقتة لحين زيادة كميات الغاز.

موعد استئناف خطة تخفيف الأحمال السابقة

ويتم استئناف خطة تخفيف الأحمال 2024 المعلنة سابقا من مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل لمدة ساعتين.

خريطة تخفيف الأحمال في القاهرة والمحافظات 2024

المجموعة رقم (1) موعد الفصل الجديد من الساعة 4 عصرا حتى الساعة 7 مساء، بدلًا من موعد الفصل القديم، الذي كان من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا.

المجموعة رقم (2) موعد الفصل الجديد من الساعة 4 عصرا حتى الساعة 7 مساء، بدلًا من موعد الفصل القديم، الذي كان من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 2 ظهرا.

المجموعة رقم (3) موعد الفصل الجديد من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 8 مساء، بدلًا من موعد الفصل القديم، الذي كان من الساعة 1 ظهرا حتى الساعة 3 عصرا.