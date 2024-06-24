نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - استعلم من هـنــا عن تكافل وكرامة بالرقم القومي.. رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تزايدت محركات البحث جوجل من قبل المستفيدين من تكافل وكرامة 2024 أحد برامج الحماية الاجتماعية التي تبنتها الحكومة المصرية، وذلك للتعرف على تفاصيل وخطوات رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة عبر الدخول على الموقع الرسمي والإلكتروني لـ وزارة التضامن الاجتماعي بالرقم القومي.

استعلم من هـنــا عن تكافل وكرامة بالرقم القومي.. رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي

ونقدم في السطور التالية كل ما تود أن تطلع عليه وتعرفه من تفاصيل وخطوات الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة 2024 برابط مباشر من وزارة التضامن.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

ادخل على موقع وزارة التضامن الاجتماعي. اكتب الرقم القومي الخاص بك. اضغط على كلمة استعلام.

سيظهر للمستفيد من تكافل وكرامة كل التفاصيل الخاصة ببياناته، ويمكنك المتابعة من أجل تقديم الشكوى.

ما هي شروط الحصول على تكافل وكرامة؟

يشترط عدم امتلاك المستفيد عقارًا بخلاف السكن.

يشترط عدم امتلاك المستفيد محلا تجاريا أو أكثر "مسجلا كان أو غير مسجلا".

يشترط عدم امتلاك المستفيد مواشٍ للتجارة "3 فأكثر".

يشترط عدم عمل المستفيد بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي.

ما الأوراق المطلوبة لـ تكافل وكرامة؟

صور بطاقة الرقم القومى.

صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

صور شهادة ميلاد مميكنة لجميع أفراد الأسرة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه.

صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيا.

كود كشف إعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن وذوي الإعاقة.

صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

ماذا تعرف عن تكافل وكرامة؟

ويعد تكافل وكرامة هو أحد برامج الحماية الاجتماعية التي تبنتها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي والتى تجسدت في دعم من ليس له دخل أو عائل يكفله أو وظيفة تدر له دخلا في الدولة.

كما نجحت الدولة من خلال برنامج تكافل وكرامة في تقديم الدعم للآلاف المستحقين، سواء من المطلقات أو الأرامل أو أصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية، وغيرهم من المواطنين الذين انطبقت عليهم الشروط التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة.