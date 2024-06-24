اليوم .. مصر للطيران تسير 24 رحلة لنقل الحجاج من الأراضي المقدسة

جدة - نرمين السيد - تسير شركة مصر للطيران 24 رحلة لنقل حجاج بيت الله الحرام العائدين من الأراضي المقدسة، إذ سيتم تسيير 9 رحلات بخط سير "جدة - القاهرة"، ورحلتين بخط سير "جدة - كوناكري"، ورحلة بخط سير "جدة - باماكو".





وسيتم أيضا تسيير رحلة بخط سير "جدة - برج العرب"، ورحلة بخط سير "الطائف - القاهرة" و10 رحلات بخط سير "المدينة - القاهرة".

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