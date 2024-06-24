حظك اليوم.. توقعات الابراج الثلاثاء 25-6-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 يونيو 2024 08:33 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 25-6-2024

مهنياً: لا يزال المناخ الفلكي يوفر لك طاقة كبيرة وقدرة استثنائية على شق طريق جديدة متخطيا العقبات والحواجز قد تسير الامور بشكل سريع لدرجة انك تبدو مذهولا في بعض الأوقات.

عاطفيا لا تحرق المراحل واعط وقتا لكل شيءحتى لا تصطدم بعناد الحبيب اما وإذا كانت العلاقة متينة تصبح أكثر متانة وصفاء واذا طانت متقلبة سوف تتدهور اكثر كن حذرا .

صحياً: لا تدع أصحاب النفوس الصغيرة يسثتيرون عصبيتك ويستفزونك لتحقيق مآربهم والنيل منك.

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 25-6-2024

مهنياً: قد تواجه اوضاعا صعبة قليلا وتراكما لبعض الاعمال او بعثرة للجهود او خيبة مهنية وقد لا تسير الامور كما تتوقع وحاول ان تلتزم بالهدوء وان تقدم بعض التنازلات تحت تاثيرات المثلث الفلكي الناري الذي يفرض عليك التسلح بالصبر.

عاطفياً: تتصالح مع الحبيب، وتعلن هدنة تسمح للطرفين بتقريب المسافة والتوّدد، إنه يوم عسل جديد لكما استفيدا منه ما استطعتما إلى ذلك سبيلاً.

صحياً: حاول أن تستريح اذا شعرت بالتعب، لأنك تهتم ببعض التفاصيل وتبدو قلقاً.

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 25-6-2024

مهنياً: تنطلق واثقا نحو انجازات مدعومة بحظ يعود اليك مسرعا مع انتقال الشمس الى برج الحمل الصديق فتمتلىء حياتك صخبا وتكون النجم في محيطك ما يرضي غرورك ويعيد الى نفسك الثقة المطلقة وقد تحصل على أخبار سعيدة وعلى معلومات قد تذهلك.

عاطفياً: تختفي الهواجس وأسباب الغيرة ويطمئن بالك لسير الأمور وتغضّ النظر عن بعض الشوائب التي يتمسّك بها حبيبك.

صحياً: لا تلزم نفسك القيام بمجهود إضافي، بل قم بما هو مطلوب منك فقط.

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 25-6-2024

مهنياً: تعالج هذا اليوم مسألة مالية طارئة او دين او بيع شراء او تفكر بايجاد مصدر جديد لدخلك المالي وربما تحصل على عائدات ومكاسب، وقد تغير مجرى حياتك نحو الأفضل.

لكن دائما تذكر ان تخبىء قرشك الأبيض ليومك الأسود خفف من المصاريف الزائدة.

عاطفياً: صارح الحبيب بما تشعر به أفضل من أن تبقى صامتاً، وقابله لحلّ بعض المشاكل العالقة.

صحياً: تعليمات أخصائي التغذية مهمة وضرورية للتوصّل إلى النتيجة المتوخاة من اتباع الحمية الغذائية.

حظك اليوم برج الاسد الثلاثاء 25-6-2024

مهنياً: يحمل اليك القمر في برجك اشراقا خاصا ويعلن عن خبر جيد ومناسبات سعيدة وتعمل بجد لتحقيق هدف يراةدك وتخطط مع بعض الجهات النافذة لمشروع جديد يحدد توجهاتك المستقبلة تحت تاثيرات المثلث الفلكي الناري لذلك عليك ان تتوقع الكثير من المفاجآت الجيدة.

عاطفياً:لا تبالغ في ردة فعلك تجاه تصرّفات الحبيب، وتصرفاتك تسبب الإحراج له، فكن حذراً بما تقوم به وحاول ضبط أعصابك قدر المستطاع.

صحياً: يجب معالجة أي توعك صحي مفاجئ يسبب آلاماً مبرحة.

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 25-6-2024

مهنياً: يطلب منك هذا اليوم السلبي تجنب المشاكل والمواجهات وقد تكون ردات الفعل عنيفة او ترضخ لإرادة بعض المسؤولين او تفكر برحيل او سفر حاول ان تكون أكثر موضوعية ولا تعلن الحرب على الآخرين ولا تفاقم الخلافات غدا يوم افضل بكثير مع وصول القمر الى برجك.

عاطفياً: كن لطيفاً مع الحبيب ولا تتصرّف بعنف تجاهه، ولا تترك العوائق المادية تقف في طريق علاقتك به.

صحياً: أنت غير منتظم ومتقلب من وضع إلى آخر، وتستغلّ طاقتك إلى أقصى درجة.

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 25-6-2024

مهنياً: تتوصل بحنكتك الى فك الاغاز وتبسيط الأشياء والى إيجاد الحلول لمشاكل عالقةمنذ فترة يساعدك احساسك الداخلي كما الحدس فتحمي نفسك وتدافع عن قناعاتك ومبادءك وتلاقي اجوبة على اسألتك تسوي اوضاعك.

عاطفياً: إذا كانت العلاقة جديدة فالظروف واعدة ببدايات عاطفية رقيقة وجميلة، أمّا إذا كنت عازباً فهو يوم ممتاز للتعارف ولتعميق الصداقات.

صحياً: تقوم بأعمال متعددة في الوقت ذاته، ما يسبب لك إرهاقاً وتعباً نفسياً.

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 25-6-2024

مهنياً: تضطر الى المسايرة او الى الانسحاب في هذا اليوم المربك تحت تاثيرات القمر من الاسد فتشعر وكأنك تغرق في المشاكل اعتمد على الصبر حاول ان تكون هادىء وابتعد عن الجدل والنزاعات المهنية، انتبه فالضوء أحمر والأرض خصبة بالنزاعات والاضطرابات.

عاطفياً: كثرة طلبات الحبيب ترهقك وتسبّب لك التعب، ولا تطلب منه أن يثبت لك حبّه وأنت تدرك أنه يعشقك.

صحياً: حاول قدر الإمكان ألا تقسو على نفسك فتوفر عليك التورط في مشاكل صحية كثيرة.

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 25-6-2024

مهنياً: لا شك انك دخلت مرحلة نارية جديدة ووصلت الى منعطف جيد في حياتك مستخلصا الدروس الكثيرة ومتوجها الى المستقبل لمواكبة التغييرات المنتظرة مدعوما من تاثيرات المثلث الفلكي الناري مع وجود الشمس في الحمل والقمر في الاسد ما يجعلك الرابح الاكبر في هذه المعادلة الفلكية فتحقّق انتصارات كثيرة وطموحات أكبر.

عاطفياً: عليك أن تبحث عن أسباب الخلاف مع الشريك، وحاول أن تكون منطقياً في المعالجة لحصد النتائج الإيجابية.

صحياً: حاول التخفيف من حال التوتر التي قد تنعكس سلباً على وضعك الصحي.

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 25-6-2024

مهنياً: تفاوض وتحقق اهدافك في هذا اليوم الجيد وقد تسمع كلمات المدح والتهاني بما حققته من قرارات جديدة او فكرة جديدة يوم جيد الانفتاح على الآخرين يساعدك على تخطى المشكلات مهما بلغت صعوبتها وتسجل نقاطاً في مصلحتك.

عاطفياً: انتقاداتك المتواصلة للشريك تعطي نتائج عكسية، ويمكن في غضون فترة غير طويلة أن تتكشف حقائق وخفايا تفضح الكثير من الأمور.

صحياً: تجنب قدر الإمكان الشراهة التي تتسبب بالسمنة، فيصعب عليك التخلص منها سريعاً.

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 25-6-2024

مهنياً: يجب ان تخفف النمط وان ترضى ببعض التنازلات والتسويات في هذا اليوم الذي يحمل ذبذبات ضاغطة من القمر في الاسد ما يجعلك تشعر بالتعب النفسي والجسدي لذلك لا تتخذ قراراتك عشوائياً قبل أن تستشير أشخاصاً ذوي خبرة.

عاطفياً: اصغِ إلى وجهة نظر الحبيب فقد تجد أنه على حق، ثق به أكثر ولا تشكك في تصرفاته، فهي قد تصدر منه بعفوية أو من غير قصد.

صحياً: لا تهمل وضعك الصحي اعتقاداً منك أن الأمر لا يستحق، أنت مخطئ في هذه الناحية.

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 25-6-2024

مهنياً: تتقدم هذا اليوم بخطى واثقة متمتعا بشجاعة قوية ومهنويات مرتفعة تحت تاثيرات القمر من الاسد والكواكب في برجك ما يجعلك تتمتع بقدرات متنوّعة ولا سيّما على الصعيد الاداري والتنظيمي وتطمح الى المزيد من العطاء والمثابرة.

عاطفياً: تلاقي تفهماً كاملاً من الحبيب، وإذا كنت مرتبطًا تصطلح بعض الأمور وتهدأ المشاكل وتعود المياه إلى مجاريها الطبيعية بينكما.

صحياً: تجنّب الإرهاق قدر المستطاع وكل ما من شأنه أن يزيد عليك الضغوط الجسدية والنفسية.