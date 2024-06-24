نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موجة حر شديدة تضرب البلاد: توقعات الطقس ليوم الاثنين 24 يونيو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد لموجات حارة عنيفة وطويلة المدى خلال شهر يونيو. وقد أرجعت السبب إلى تأثير كتل هوائية شديدة الحرارة ومنخفض الهند الموسمي الذي يزيد من حرارة فصل الصيف.

توقعات حالة الطقس اليوم



- النهار: طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، وحار على السواحل الشمالية.

- الليل: طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء، ومعتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

نصائح الأرصاد الجوية



- تجنب الجلوس في أماكن سيئة التهوية.

- زيادة معدل شرب المياه على مدار اليوم.

- ارتداء غطاء الرأس وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

- ارتداء ملابس قطنية.

درجات الحرارة في مصر



- القاهرة الكبرى: 40 درجة مئوية (في الظل) خلال النهار، وتتخطى 45 درجة مئوية في جنوب البلاد.

- 6 أكتوبر: 39 درجة نهارًا، 27 درجة ليلًا.

- بنها: 38 درجة نهارًا، 26 درجة ليلًا.

- دمنهور: 36 درجة نهارًا، 24 درجة ليلًا.

- وادي النطرون: 37 درجة نهارًا، 26 درجة ليلًا.

- كفر الشيخ: 37 درجة نهارًا، 25 درجة ليلًا.

- المنصورة: 38 درجة نهارًا، 26 درجة ليلًا.

- الزقازيق: 38 درجة نهارًا، 26 درجة ليلًا.

- شبين الكوم: 38 درجة نهارًا، 26 درجة ليلًا.

- طنطا: 37 درجة نهارًا، 24 درجة ليلًا.

- دمياط: 34 درجة نهارًا، 23 درجة ليلًا.

- بورسعيد: 33 درجة نهارًا، 23 درجة ليلًا.

- الإسماعيلية: 41 درجة نهارًا، 27 درجة ليلًا.

- السويس: 40 درجة مئوية.

حالة البحرين



- البحر المتوسط: حالة البحر معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

- البحر الأحمر: حالة البحر معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية.

خرائط الطقس



أشارت خرائط الطقس إلى أن درجة الحرارة المحسوسة قد تختلف عن المتوقعة تحت أشعة الشمس، حيث قد تزيد بقيم تصل إلى 3 درجات مئوية.