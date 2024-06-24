وزير الرى يتوجه الى جنوب السودان على رأس وفد رفيع المستوى

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 يونيو 2024 10:32 صباحاً - يتوجه السيد الأستاذ الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اليوم الإثنين الموافق ٢٤ يونيو ٢٠٢٤ الى دولة جنوب السودان الشقيقة على رأس وفد رفيع المستوى ، في زيارة رسمية تستمر لمدة اربعة أيام .

ومن المقرر أن يقوم الدكتور سويلم بلقاء فخامة السيد الرئيس/ سلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان ، وعدد من السادة كبار المسئولين بجنوب السودان ، وإجراء مباحثات مع السيد/ بال ماي دينج وزير الموارد المائية والري بجنوب السودان لتعزيز التعاون المشترك في مجال الموارد المائية والري بين البلدين الشقيقين ، بالإضافة لإفتتاح وتدشين عدد من المشروعات التي تنفذها مصر لخدمة الأهالي والمواطنين بدولة جنوب السودان الشقيقة .